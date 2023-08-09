В Тернопiльськiй областi засудили чоловiка до умовного покарання через те, що він не прибув до військкомату за повісткою. Під час судового засідання обвинувачений заявив, що не мав грошей на проїзд, щоб доїхати зі свого села до районного центру.

Борщiвський районний суд Тернопiльської областi 1 серпня оголосив вирок мiсцевому жителю, обвинуваченому в ухиленнi вiд призову на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, йдеться в Єдиному реєстрi судових рiшень.

Досудове слідство встановило, що за результатами медичного огляду вiйськово-лiкарською комiсiєю, чоловiка визнали придатним до вiйськової служби пiд час мобiлiзацiї, але до призовного пункту вiн так i не прибув. У залi суду обвинувачений заявив, що у нього не було грошей на проїзд до вiйськового комiсарiату. Чоловік свою провину визнав повністю і попросив його суворо не карати.

«Суді чоловік пояснив, що за висновком медичної комісії він був визнаний придатним до військової служби і отримавши повістку про прибуття для відправки до лав Збройних сил України прибув 17 липня 2022 та був направлений у військову частину. Після проходження медичної комісії наступного дня був визнаний непридатним до військової служби в десантно-штурмових військах. Обвинувачений повернувся назад в Борщів, де 19 липня 2022 він знову отримав повістку про необхідність прибуття у військкомат для подальшої відправки до лав Збройних сил України в іншу військову частину. Через відсутність коштів на проїзд він не прибув до відділу», – йдеться у вироку Борщівського районного суду від 1 серпня.

Крiм того, один зi свiдкiв у судi повiдомив, що в телефонному режимi в нецензурнiй формi призовник сказав, що вiдмовляється вiд проходження служби за мобiлiзацiєю. Пiсля цього у вiйськкоматі вирiшили звернутися до правоохоронних органiв.

Суд визнав чоловiка винним у скоєннi кримiнального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання з випробуванням, визначивши iспитовий строк один рiк.