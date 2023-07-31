Застілля тернополяни влаштували ближче вечора

У Тернополі поліція оштрафувала двох чоловіків за застілля в укритті на зупинці громадського транспорту. Чоловіки розпивали алкогольні напої під час повітряної тривоги, а цей момент поліцейські перевіряли чи всі укриття відкриті і виявили там двох тернополян напідпитку.

Правоохоронці задокументували факт нецільового використання укриття мобільного укриття поблизу залізничного вокзалу. В той момент, коли в області лунала повітряна тривога, двоє чоловіків випивали в сховищі, а інші люди не могли ним скористатися.

«Перевірку укриттів та бетонно-блокових споруд, призначених для перебування в них громадян під час повітряної тривоги, поліцейські проводять регулярно. У ході відпрацювання співробітники Тернопільського районного управління поліції виявили, що двоє осіб – жителів обласного центру - в мобільному укритті розпивали алкогольні напої», – повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільщини.

Правоохоронці затримали чоловіків і склали на них протокол про порушення громадського порядку. Тернополян притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях). Обоє порушників повинні сплатити штраф у розмірі 85 гривень.

Поліцейські закликають тернополян до повідомлення в поліцію, якщо вони стали свідками подібних випадків. Люди можуть повідомляти про закриті укриття, порушення громадського порядку у сховищах на лінію 102. Отримавши таке повідомлення, оператор гарячої лінії зв’яжеться з відповідальною особою, яка закріплена за укриттям, або патрульними поліцейськими.