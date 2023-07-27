Повністю голий чоловік виліз на дах альтанки в дитячому садку

У четвер вранці, 27 липня, до поліції надійшло повідомлення від львів'янина, який повідомив, що на території дитячого садка на вул. Зубрівській розгулює повністю роздягнений чоловік. Коли патрульні прибули на місце виклику, то голий чоловік вже сидів на даху альтанки. Поліцейським довелося знімати неадеквата з висоти.

У поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий випадок був, проте більше інформації, ані про вік, ані місце проживання чоловіка, не повідомляють.

ZAXID.NET відомо, що оголений чоловік поводив себе агресивно та неадекватно. Коли патрульні знімали чоловіка з даху альтанки, він чинив опір, кричав та плакав. Все ж таки патрульним вдалося зняти чоловіка з даху, його госпіталізували до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській.