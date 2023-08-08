Чоловік хотів відкупитись від штрафу в 340 грн за перевищення швидкості

На Волині водій, якого зупинили за перевищення швидкості, намагався підкупити патрульних за 200 грн, аби вони не складали на нього адмінпостанову. Грошей правоохоронці не взяли, натомість викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у понеділок, 7 серпня, біля села Струмівка під Луцьком. Інспектори, які контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM, зупинили автомобіль Ford Focus, що в межах населеного пункту їхав зі швидкістю 77 км/год.

«Поліцейські почали виносити постанову на 46-річного водія. У нього попросили пред'явити документи. Він передав їх патрульним, вклавши всередину 200 гривень. А коли інспектори попередили водія, що за такі дії він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, той сказав, що чудово про це знає», – йдеться у повідомленні.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 340 гривень, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що санкція статті 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди) передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.