Чоловік проігнорував пішохідку та не зупинився, аби дати їй можливість перейти дорогу

У Рівному патрульні поліцейські склали постанову на водія тролейбуса, який не пропустив пішохідку на нерегульованому переході. За порушення ПДР він повинен сплатити 340 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, інцидент стався близько 09:00 у понеділок, 7 серпня, на вулиці Київській у Рівному.

«Патрульні спостерігали наступне: водій тролейбуса, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкість та не зупинився, чим створив перешкоду для пішохода. Поліцейські одразу зупинили керманича та притягнули до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Патрульні також опублікували фрагмент запису з відеореєстратора службового авто, на якому видно, як водій тролейбуса не зупинився перед переходом та не пропустив пішохідку.

На чоловіка склали адмінпостанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах). Санкція статті передбачає 340 грн штрафу.