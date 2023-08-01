На Рівненщині суд призначив 40,8 тис. грн штрафу 21-річному чоловікові за їзду без водійського посвідчення. Попри його відсутність Ярослав П. неодноразово попадався за кермом Renault Megan. Суд не лише призначив йому штраф, а й на п'ять років заборонив керувати транспортом.

Як йдеться в постанові Рівненського апеляційного суду, чоловіка затримали вночі 9 травня за кермом автомобіля Renault Megan. Поліцейські встановили, що він не мав права керувати легковиком, бо ніколи не отримував водійського посвідчення.

Оскільки за цей рік чоловік не вперше попадався на аналогічному порушенні, на нього склали адмінпротокол за ч.5 ст. 126 КУпАП (повторне протягом року вчинення правопорушень, передбачених ч.ч. 2-4 цієї статті). Дубенський суд оштрафував Ярослава П. на 40,8 тис. грн та на п'ять років заборонив йому сідати за кермо.

Однак з цим рішенням 21-річний чоловік не погодився і подав апеляцію, вимагаючи скасувати покарання про заборону їзди, посилаючись на те, що він ніколи не отримував водійського посвідчення. Проти штрафу ж він не заперечував.

Як повідомила прес-служба Рівненського апеляційного суду, скаргу не задовольнили. «Відхиляючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції не знайшов підстав для її задоволення, оскільки ч.5 ст. 126 КУпАП містить безальтернативну санкцію, яка не передбачає можливості адміністративного стягнення без позбавлення порушника права керування транспортними засобами», – йдеться у повідомленні.

Тож постанова набрала законної сили.