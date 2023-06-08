Водій за кермом Volkswagen Touran не пропустив пішохода на нерегульованому переході

У Рівному патрульні склали адмінпостанову на водія, який не пропустив пішохода на нерегульованому переході. За це порушення чоловікові загрожує 340 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався у четвер, 8 червня, на вулиці Київській у Рівному. Перед автомобілем патрульних водій Volkswagen Touran не пропустив пішохода, який рухався нерегульованим пішохідним переходом.

Відеореєстратор поліцейського авто зафіксував цей момент. На відеозаписі видно, що пішохід вже пройшов частину шляху, коли до переходу наближався автомобіль.

«Охоронці порядку зупинили автомобіль та на порушника винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП. Керманичі, нагадуємо: наближаючись до пішохідних переходів, зменште швидкість та пропустіть тих, хто переходить дорогу», – закликають у патрульній поліції.

Додамо, що постанова за цією статтею передбачає 340 грн штрафу.