Скутерист, який віз пасажира без мотошолома, втікав від патрульних

У Дубні 17-річний скутерист, який віз пасажира, намагався втекти від патрульних. Зупинили його на польовій дорозі. За численні порушення ПДР на нього склали шість адмінпротоколів.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, скутериста на вулиці Страклівській у Дубні патрульні помітили близько 22:00 у вівторок, 1 серпня. На скутері не було номерного знаку, а на пасажирові – шолому.

«Інспектори вирішили зупинити водія і включили світлові маяки та звукову сигналізацію. Проте водій навіть не думав зупинятися, а почав втікати. За декілька хвилин він виїхав на польову дорогу і змушений був зупинитися. Керманичем виявився 17-річний містянин», – йдеться у повідомленні.

Відео з реєстратора правоохоронців, на якому зафіксовано, як патрульні переслідували юнака, опублікувала прес-служба поліції.

На нього патрульні склали протоколи за:

ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування шоломами), 850 грн штрафу;

ч. 6 ст. 121 (Керування не зареєстрованим транспортним засобом), 850 грн штрафу;

ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом без номерного знака), 1190 грн штрафу;

ч. 2 ст. 122 (Вимкнені світлові пристрої у темну пору доби), 510 грн штрафу;

ч. 2 ст. 126 (Особа не має права керувати транспортним засобом), 3400 грн штрафу;

ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку), 153 грн штрафу.

Додамо, що сумарно покарання за цими статтями передбачає майже 7 тис. грн штрафу.