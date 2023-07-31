Патрульні сфотографували показник приладу TruCam, що вимірює швидкість руху

У селі біля Луцька патрульні виявили водія, який їхав зі швидкістю 165 км/год. Таким чином, він втричі перевищив допустиму швидкість руху в населеному пункті, яка становить 50 км/год.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, порушника поліцейські виявили у суботу, 29 липня, на трасі H-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне», поблизу села Піддубці біля Луцька.

«Близько 12:00 прилад зафіксував, що автомобіль марки Volkswagen в межах населеного пункту рухається 165 км/год. Така швидкість перевищує встановлену більш ніж утричі», – йдеться у повідомленні.

За кермом автомобіля перебував 21-річний чоловік. На нього поліцейські склали постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км за годину). Порушнику загрожує 1,7 тис. грн штрафу.