Чоловік в'їхав на берегову лінію озера Світязь і катався пляжем

У неділю, 9 липня, працівники Шацького нацпарку склали протокол на 44-річного водія Hammer, який їздив пляжем озера Світязь. Резонансу інцидент набрав після того, як порушника зняли очевидці та опублікували запис у Tik Tok.

На відео видно, що авто їде береговою лінією і навіть частково заїжджає у воду. На записі також чутно, що люди обурюються такою поведінкою.

У прес-службі поліції Волині зазначили, що особу водія встановили – ним виявився 44-річний мешканець Києва. «Оскільки йшлося про порушення водного законодавства, то викликали працівників Нацпарку, які оформили на водія відповідні протоколи», – зазначають у поліції.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET директорка Шацького нацпарку Марія Христецька, чоловік у 2018 році вже вчиняв аналогічне порушення – тоді він їздив центральним пляжем у селі Світязь на цьому ж автомобілі. За це на нього склали протокол. Цього ж разу він їздив іншим пляжем. Чому чоловік повторно вчинив порушення і як пояснив свій вчинок, невідомо. Однак він начебто заявив про розкаяння.

«Водій свою провину визнає, кається і каже, що в подальшому такого робити не буде. Працівники нашої служби охорони провели з ним роз'яснювальну роботу», – зазначила посадовиця.

Вперше чоловіка за кермом Hammer, який їздив береговою лінією та навіть заїжджав у воду, помітили в 2018 році

На чоловіка склали протокол за ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду). Йому загрожує від 153 до 408 грн штрафу.

Додамо, що в судовому реєстрі є постанова щодо водія за порушення, скоєне в 2018 році. Але тоді його не оштрафували через закінчення строків давності, оскільки справу розглядали пізніше, ніж за три місяці після складання протоколу. Що ж до порушника, то на сайті судової влади особою, яка притягувалась до адмінвідповідальності у цій справі, був зазначений Владислав Поляков.