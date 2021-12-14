Закупівлю та встановлення камер передбачав один з проектів-переможців громадського бюджету Шацької громади

В урочищі Гряда на озері Світязь встановлять чотири камери нічного відеоспостереження. У понеділок, 13 грудня, прес-служба Шацької громади повідомила, що обладнання вже придбали. Закупівлю цих камер передбачав один з проектів-переможців громадського бюджету. Автори проекту сподіваються, що завдяки камерам поліцейські зможуть оперативно реагувати на порушення.

Як повідомили у прес-службі Шацької громади, закупівлю камер відеоспостереження передбачав один з проектів-переможців громадського бюджету «Покращення безпеки людей в урочищі Гряда». Згідно з його умовами, на території популярного серед відпочивальників урочища Гряда встановлять чотири камери нічного відеоспостереження, аби поліцейські змогли швидше реагувати на порушення громадського порядку.

Крім того, в рамках проекту вже закупили 30 пляжних буйків та обладнання для рятувальників,зокрема, рятувальні носилки та апарат ШВЛ з ручним приводом. Загалом на фінансування проекту передбачено 60 тис. грн.