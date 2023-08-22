За розбій, побиття та викрадення зброї зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці

В Кременці на Тернопільщині колишній засуджений побився з військовослужбовцем, відібрав в нього автомат та бронежилет, а пізніше ще побив свою співмешканку та двох дітей. Правоохоронці затримали зловмисника в будинку, де він раніше проживав. Побитий працівник військкомату наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

Надзвичайна подія трапилася близько 17:30 21 червня в Кременці. До поліції міста зателефонували жителі і розповіли, що в лісосмузі лежить непритомний побитий військовослужбовець. На місце події виїхали правоохоронці і медики. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала потерпілого з численними травмами голови до лікарні. З власних джерел ZAXID.NET дізналося, що побитий працює у районному військовому комісаріаті.

«За попередніми даними, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 22 серпня.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше неодноразово судимий за насильницькі злочини 42-річний житель Кременця. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали озброєного зловмисника. Будинок, де рецидивіст проживав разом з співмешканкою та двома її дітьми, оточили спецпризначенці КОРДу, а пізніше затримали його.

Чоловік також до приходу правоохоронців побив свою жінку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні. У зловмисника поліцейські вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 262 КК України (Заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.