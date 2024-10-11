Кременчанина суд визнав винним за 5 статтями ККУ

Жителя Кременця за напад на працівника ТЦК засудили до 10 років в'язниці. Чоловік напав на військового, побив його і відібрав автомат, а потім зі зброєю втік в ліс. Його оперативно розшукали правоохоронці і затримали. Збаразький районний суд визнав кременчанина винним у розбійному нападі і заволодінні зброєю.

Інцидент стався в серпні 2023 року в Кременеці. До правоохоронців надійшла інформація, що чоловік напав на військовослужбовця. Місцеві жителі в лісосмузі знайшли лежачого непритомного побитого військовослужбовець. На місце події виїхали правоохоронці і медики. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала потерпілого з численними травмами голови до лікарні. З’ясувалося, що нападник сильно побив працівника Кременецького районного ТЦК.

Під час розслідування поліцейські встановили, що злочин скоїв 42-річний житель Кременця. Між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет, гаманець з грошима та документами і втік у невідомому напрямку.

«Під час поліцейської спецоперації правоохоронці встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. У нападника вилучили викрадені речі військовослужбовця», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 11 жовтня.

Чоловік також до приходу правоохоронців побив свою жінку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Поліцейські передали справу до суду.

Збаразький районний суд 10 жовтня визнав винним жителя Кременця у вчиненні злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями КК України. Зокрема, розбійного нападу, крадіжки та злочинів, пов’язаних з викраденням та незаконним поводженням зі зброєю. Кременчанина засудили до 10 років ув’язнення. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.