Трансгендерна військова оприлюднила відео про напад в Instagram, але згодом закрила свій профіль

Поліція оголосила підозру 22-річному уродженцю Рівненської області за побиття гендерної військової у Львові. Інцидент стався 15 серпня увечері в центрі міста.

За даними прокуратури Львівщини, нападником виявився 22-річний уродженець Рівненської області. Йому інкримінують вчинення умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством (ч. 2 ст. 161 ККУ).

«За даними слідства, близько 22:00 вечора 15 серпня цього року на одній із центральних вулиць Львова підозрюваний напав на трансгендерну особистість. Фігурант словесно ображав жертву, після чого завдав їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю. Чоловік розпочав сутичку з мотивів дискримінації за ознакою гендерної ідентичності», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Затриманому оголосили підозру, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

Слідчі дії тривають, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, трансгендерна військова Хелен заявила про побиття гомофобів у Львові. З її слів, інцидент трапився, коли вона сиділа на вул. Староєврейській в центрі міста, їла та розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку. Відповідні відео вона поширила у сторіз в Instagram, але згодом, після розголосу, закрила свій профіль.