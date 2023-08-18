Причину такого вчинку чоловік не називає

В Івано-Франківській області чоловік проколов сусідку на городі. Жінка отримала проникаючу травму грудини та ноги. Зараз потерпіла перебуває в реанімації. Підозрюваного затримали поліцейські, але він не хоче розказувати, що стало причиною такого вчинку, розповіли ZAXID.NET в поліції. Потерпілій жінці також провели операцію.

Злочин трапився близько обіду 16 серпня в Бурштинській громаді, повідомили в поліції Прикарпаття. До правоохоронців зателефонував син жінки і розповів, що сусід вилами вдарив його матір. На місце події виїхали медики бригади швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

Лікарі діагностували в жінки тілесні ушкодження у вигляді проникаючої колотої рани грудної клітки та колотої рани ноги. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Бурштинської лікарні.

Правоохоронці під час проведення слідчих дій з’ясували, що на полі в межах села Вигівка, 40-річний місцевий мешканець безпричинно господарськими вилами завдав удари 42-річній мешканці Бурштина. Після скоєного вчинку зловмисник втік. Його через кілька годин розшукали оперативники на горищі його будинку, де він переховувався.

В поліції Івано-Франківщини розповіли ZAXID.NET, що з підозрюваним вже два дні поспіль спілкуються правоохоронці та психологи, аби з'ясувати причину такого вчинку, однак чоловік твердо не хоче розповідати, чому він наважився заколоти сусідку. На обліку в психіатричних закладах області він також не стоїть. В поліції також додали, що скоріш за все підозрюваному будуть призначені додаткові перевірки стану його здоров'я.

Причину конфлікту також не може пояснити і сама потерпіла. Жінці провели операцію і вона вже прийшла до тями, проте зазначила, що ніколи не ворогувала з підозрюваним, і тим більше ніяких сварок з ним в неї не було.

Зловмиснику правоохоронці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.