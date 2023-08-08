Працівнику лікарні хулігани нанесли кілька десятків ударів

У Заліщиках, що на Тернопільщині батько з сином влаштували погром у лікарні та побили фельдшера. Через тиждень син побив ще водія, який відмовився везти його в нетверезому стані до Чернівців. За хуліганські дії чоловікам Заліщицький суд призначив умовне покарання.

Бійку в Заліщицькій центральній лікарні батько з сином влаштували 30 березня. Спочатку родичі почали нецензурно висловлюватись до відвідувачів та працівників місцевої лікарні під час того, як їм медики надавали медичну допомогу. Потім фельдшер попросив чоловіків бути тихіше і не лаятися, після чого ті напали на нього.

«Близько 09:30 батько з сином перебували у приймальному відділення лікарні, де їм надавалася медична допомога. Обвинувачені почали безпричинно нецензурно висловлюватися в сторону відвідувачів та медиків. Після того чоловіки напали на фельдшери швидкої медичної допомоги, який попросив їх не лаятися. Батько з сином підбігли до медика, один з чоловіків завдав йому удар кулаком правої руки у груди», – йдеться у вироку Заліщицького районного суду від 20 липня.

На цьому бійка не завершилася. Чоловіки в маніпуляційній штовхнули стіл, на якому стояли медикаменти. Від удару впали на підлогу і розбилися п'ять скляних флаконів фізрозчину. Побитий фельдшер вибіг з маніпуляційної в інше приміщення. Однак чоловіки наздогнали його там і завдали йому близько 10 ударів кулаками по тілу. Обвинувачені продовжували бити медика і в коридорі лікарні, а працівник лікарні почав втікати від них і вибіг на вулицю, то хулігани наздогнали його там, повалили на землю і продовжили бити.

Крім того, 9 квітня о 8:15 син, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, напав ще на водія автобуса і теж його побив. «На автобусній зупинці у м. Заліщики обвинувачений зайшов у маршрутний автобус за маршрутом «Борщів - Чернівці» та розпочав словесний конфлікт з водієм автобуса з приводу відмови оплатити повну вартість проїзду до Чернівців. Під час конфлікту чоловік завдав удару кулаком в обличчя водію. Після чого пасажири покинули салон автобуса, а водій через отримані травми не зміг керувати автобусом», – йдеться у вироку суду.

У суді обвинувачені свою провину визнали. З прокурором чоловіки підписали угоди, а суд присудив чоловікам два та один рік умовного покарання за вчинення хуліганських дій.