Усі машини були припарковані в одному дворі

У Тернополі невідомий чоловік серед білого дня пошкодив ножем вісім автомобілів. Усі авто були припарковані в дворі одного із багатоповерхових будинків. Правоохоронці вже затримали правопорушника за хуліганські дії.

В поліцію кілька днів тому зателефонували мешканці будинку, що на вулиці Злуки і розповіли, що невідомий вдень пошкодив припарковані автомобілі. Тернополяни правоохоронцям надали відео, на якому видно, що чоловік у камуфляжній формі йде по тротуару, тримає ніж в руці і по черзі вдаряє ним кожен автомобіль.

За три дні правоохоронцям вдалося розшукати чоловіка, який причетний до хуліганських дій. «З опису очевидців та з допомогою відео з камер спостереження поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за хуліганські дії 33-річний житель обласного центру», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Як повідомили в поліції ZAXID.NET, чоловік в минулому теж вчиняв подібні правопорушення і вже має судимість за це. Наразі працівники поліції з'ясовують, що стало мотивом для порушника пошкодити чужу власність.

Відомості за фактом пошкодження восьми автомобілів правоохоронці внесли до ЄРДР за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). За хуліганські дії тернополянину загрожує обмеження волі на термін до п’яти років. Вирішується питання про оголошення підозри.