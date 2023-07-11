42-річний зловмисник, який побив школярок на вул. Володимира Великого у Львові

У понеділок, 10 липня, у Львові патрульні затримали чоловіка, який побив двох школярок. Одну з дівчат чоловік тягнув за волосся у кущі, уточнили у прес-службі поліції. Злочинця затримали на сусідній вулиці, а наляканих та травмованих дівчат госпіталізували до лікарні.

Вранці понеділка патрульні отримали виклик на вул. Володимира Великого. Кілька небайдужих людей зателефонували до поліції, бо чули крики по допомогу. Один із свідків повідомив патрульним, що невідомий чоловік намагається затягти за волосся дівчину у кущі.

«Прибувши на місце події, патрульні виявили неповнолітніх наляканих підлітків віком 14 та 16 років, які повідомили прикмети кривдника та вказали, що він побіг вулицею Княгині Ольги», – розповіли у поліції.

Поліцейські виявили чоловіка, який був схожий за описом та затримали його. Потерпілі дівчата підтвердили, що це саме їх кривдник. Ним виявився 42-річний львів'янин. На місце виклали слідчих поліції, а неповнолітніх дівчат госпіталізували.