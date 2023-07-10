У Ковелі затримали 24-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчини. Суд відправив його під домашній арешт, але прокуратура оскаржуватиме це рішення, наполягаючи, аби чоловіка взяли під варту.

Зазначимо, що чоловіка затримали 30 червня за те, що він напав на 15-річну дівчину в одному з провулків Ковеля і вчинив щодо неї розпусні дії. Згодом йому вручили підозру за ч.3 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи), яка передбачає до семи років тюрми.

Як йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, про яку повідомляє Ковель.Media, підозрюваний напав на дівчину в провулку Шевченка. «Підійшов зі спини до неповнолітньої потерпілої, після чого руками штовхнув потерпілу в корпус та, прикладаючи фізичні зусилля, з метою придушення волі потерпілої та здатності активного опору, притиснув її до стіни згаданого вище будинку. В подальшому, користуючись вказаним моментом та розгубленістю неповнолітньої потерпілої внаслідок його раптових дій, [обвинувачений] просунув руку під сукню із заду потерпілої та рукою стискав її сідниці і в цей час іншою рукою стискав її оголені груди», – зазначає слідство.

Підозрюваний заявив, що нічого поганого не вчиняв, а «лише хотів познайомитися з дівчиною». Про чоловіка відомо, що він одружений, має двоє дітей – молодша дитина народилась нещодавно. Офіційно не працює, але отримує щомісячний дохід від роботи на будівництві.

Адвокат просив відмовити у триманні під вартою, оскільки причетність його підзахисного не доведена, також його клієнт має захворювання голови, яке потребує лікування та відповідних психологічних умов.

Слідчий суддя Олексій Шишилін дозволив чоловікові вийти з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Однак відомо, що прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді, вимагаючи, аби підозрюваного взяли під варту.