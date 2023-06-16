На Тернопільщині чоловік заштовхав знайомого в багажник авто і намагався вивезти в поле
Чоловіки в Тернопільську область тимчасово переїхали з Одеси
У місті Ланівці, що на Тернопільщині, переселенець з Одещини заштовхав свого знайомого в багажник автомобіля і намагався його вивезти у невідомому напрямку. Потерпілому вдалося самотужки звільнитися з пастки і під час їзди вистрибнути. Чоловік поскаржився у поліцію.
Обоє, потерпілий та підозрюваний, на Тернопільщину переїхали з Одеської області після початку повномасштабного вторгнення. Чоловіки давно знали один одного, адже раніше працювали разом. 40-річний підозрюваний був роботодавцем 38-річного жителя Одещини, якого пізніше звільнив.
«Саме через втрату роботи між ними склалися неприязні стосунки. Після чергової сварки потерпілий пошкодив автівку колишнього роботодавця. А той вирішив помститися. Під час зустрічі він погрожуючи, силоміць запхнув чоловіка в багажник автомобіля Chevrolet Aveo і поїхав з місця події», – повідомили в поліції Тернопільщини.
Потерпілому вдалося відкрити багажник і вибратися з машини просто під час руху транспорту. Чоловік одразу звернувся до працівників поліції.
«Чоловіки мають не приязні стосунки вже довший час. Вони обидва ще у 2014 році переселилися з Луганська в Одеську області. А коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то переїхали в Ланівці», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.
Підозрюваного у злочині поліцейські затримали згідно з ст. 208 КПК України. Кривдник заявив, що хотів залякати вже колишнього товариша та вивезти за межі міста. Такі протиправні дії слідчі кваліфікували згідно з ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини способом, небезпечним для здоров'я). Зловмиснику оголошено підозру. Затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення.
Досудове розслідування триває.