Потерпілий зміг самотужки вилізти з багажника під час їзди

У місті Ланівці, що на Тернопільщині, переселенець з Одещини заштовхав свого знайомого в багажник автомобіля і намагався його вивезти у невідомому напрямку. Потерпілому вдалося самотужки звільнитися з пастки і під час їзди вистрибнути. Чоловік поскаржився у поліцію.

Обоє, потерпілий та підозрюваний, на Тернопільщину переїхали з Одеської області після початку повномасштабного вторгнення. Чоловіки давно знали один одного, адже раніше працювали разом. 40-річний підозрюваний був роботодавцем 38-річного жителя Одещини, якого пізніше звільнив.

«Саме через втрату роботи між ними склалися неприязні стосунки. Після чергової сварки потерпілий пошкодив автівку колишнього роботодавця. А той вирішив помститися. Під час зустрічі він погрожуючи, силоміць запхнув чоловіка в багажник автомобіля Chevrolet Aveo і поїхав з місця події», – повідомили в поліції Тернопільщини​.

Потерпілому вдалося відкрити багажник і вибратися з машини просто під час руху транспорту. Чоловік одразу звернувся до працівників поліції.

«Чоловіки мають не приязні стосунки вже довший час. Вони обидва ще у 2014 році переселилися з Луганська в Одеську області. А коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то переїхали в Ланівці», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Підозрюваного у злочині поліцейські затримали згідно з ст. 208 КПК України. Кривдник заявив, що хотів залякати вже колишнього товариша та вивезти за межі міста. Такі протиправні дії слідчі кваліфікували згідно з ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини способом, небезпечним для здоров'я). Зловмиснику оголошено підозру. Затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Досудове розслідування триває.