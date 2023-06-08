Бродівський районний суд Львівщини визнав винним у дрібному хуліганстві солдата роти охорони військкомату, який у нетверезому стані погрожував людям пневматичним пістолетом та молотком. Його оштрафували на 119 грн.

Як вказано у постанові суду, ввечері 27 травня солдат роти охорони першого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки погрожував пістолетом та молотком кільком людям на вул. Храпая у Бродах. У матеріалах вказано, що військовий «демонстративно спрямовував пістолет» у сторону п’яти людей, а також розмахував молотком та погрожував фізичною розправою.

Правоохоронці встановили, що пістолет був пневматичним, а солдат перебував у нетверезому стані. Причини такої поведінки чоловіка у постанові не вказані. На нього склали адмінматеріали за вчинення дрібного хуліганства.

Справу розглянула суддя Тетяна Марків, яка оштрафувала чоловіка на 119 грн, зобов’язавши сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.