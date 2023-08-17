Іван Турок помер в реанімації через тиждень після побиття

У четвер, 17 серпня, в Ужгородській лікарні помер один з водіїв, який постраждав під час дорожнього конфлікту 10 серпня. Ним виявився лікар Мукачівської лікарні 29-річний Іван Турок. Чоловік помер в лікарні після шести днів коми.

«Чоловік, який постраждав під час конфлікту в Ужгороді, помер у лікарні після 6 діб у комі і серйозної травми голови. Він помер сьогодні в 7:45 ранку в реанімації Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. Раніше чоловік мав серйозну травму голови внаслідок ДТП. У черепі була металева пластина», – повідомив місцевий сайт Закарпаття 24.

У прес-службі головного управління Нацполіції у Закарпатській області ZAXID.NET повідомили, що за фактом бійки поліція відкрила кримінальне провадження за 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), але сьогодні, після смерті потерпілого 1994 року народження, перекваліфікувала на статтю 119 ККУ (вбивство, вчинене через необережність).

«Підозри іншому учаснику бійки ще не повідомили. Ще очікуємо на результати експертиз, проводимо слідчі дії», – зазначила ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Інцидент між двома водіями автомобілів Skoda Octavia та Volkswagen Touareg стався 10 серпня близько опівночі в Ужгороді. Попередньо, конфлікт виник на дорозі, один водій підрізав іншого, після цього вони вийшли з машин виясняти стосунки. Один іншого вдарив, постраждалий втратив свідомість, його госпіталізували у реанімацію.

Журналіст і депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола поширив у Telegram відео очевидців.

Про смерть Івана Турка повідомили на сторінці Хустської центральної лікарні, зазначивши, що лікар раніше працював у них. Після цього загиблий Іван Турок був кардіологом інтервенційного відділення кардіології лікарні святого Мартина у Мукачеві.