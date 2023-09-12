Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує вето Володимира Зеленського щодо закону про відновлення електронного декларування, а також закликало президента ветувати закон про видалення даних щодо осіб, засуджених за корупцію (№ 9587-д). НАЗК пропонує не вносити зміни до ст. 59 закону «Про запобігання корупції».

«Ці зміни приховують дані Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, від суспільства. Зокрема, вони передбачають видалення відомостей про понад 10 000 осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів. Це дозволить таким особам брати участь в закупівлях, що загрожує доброчесності відновлення України та забезпечення потреб ЗСУ, а також потрапляти на державні посади і посади суддів», – наголосило НАЗК у заяві від 12 вересня.

Згаданий закон, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня, містить норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас недостовірне декларування є одним із найбільш суспільно небезпечних пов’язаних із корупцією правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність, заявляли в НАЗК.

«Такі зміни мають лише одну мету сприяти приховуванню інформації про статки державних службовців, які після сплати штрафу у розмірі від 17 000 до 42 500 грн залишатимуться на своїй посаді і не отримуватимуть жодних обмежень на доступ до державної служби надалі», – сказано в повідомленні.

Також цим законом депутати підтримали норму, яка фактично знищує Реєстр корупціонерів. Йдеться про зміни до ст. 59 закону України «Про запобігання корупції», які приховують дані реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов’язаних з корупцією та корупційних правопорушень.

«Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 особа притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини», – пояснювали в НАЗК.

Нагадаємо, 12 вересня Володимир Зеленський ветував закон про відновлення електронного декларування, який передбачав, що реєстр декларацій чиновників буде закритим ще впродовж року. Президент підтримав громадськість, яка виступала за негайне відкриття декларацій.