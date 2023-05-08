Прийнятним об’ємом для сім’ї з 3-х осіб вважаються моделі з 270-літровою за об’ємом холодильною камерою та 75-літровою морозильною

Якою б не була причина покупки нового холодильника, у будь-якому випадку такі прилади потрібно вибирати ретельно, враховуючи всі важливі характеристики та параметри. Їх же купують на тривалий термін, тож промахів тут бути не має. Блог Comfy розповідає, як правильно підібрати холодильник за об’ємом та основними характеристиками, щоб і місця в ньому на все вистачало, і функціонал усім потребам родини відповідав.

Розміри та об’єм

Більшість сімей воліє відразу купити великий холодильник, щоби місця у ньому було із запасом. І хоча в деяких випадках такий підхід цілком виправданий, не завжди варто орієнтуватися лише на розміри холодильника. Великий об’єм корисного простору всередині камер пристрою має доповнюватися ще й зручним розташуванням поличок та відсіків. Також варто звертати увагу на можливість переставляти їх та змінювати.

Коли потрібен великий холодильник? Якщо у вас велика родина або ж у вас вдома дуже часто, а не декілька разів на рік, проходять сімейні свята з великою кількістю гостей. Також хорошим вибором у таких випадках може стати холодильник Side-by-Side – там багато вільного місця, поличок та шухлядок.

Коли потрібен маленький холодильник? Якщо холодильник вибирається для самотньої людини або маленької сім’ї, а також за необхідності розміщення у малогабаритному приміщенні. Маленький холодильник зазвичай складається з майже повнорозмірної холодильної камери та невеликої морозилки, а його висота дозволяє використовувати вільний простір над пристроєм.

Не знаєте, на що звертати увагу при виборі холодильника великого об’єму? Переконайтеся, що кількість поличок вам підходить, оскільки різні виробники по-різному трактують зручність внутрішнього простору холодильника. Усі полиці повинні вийматися та передбачати можливість регулювання по висоті, а нижні ящики мають бути висувними. Відмінно, якщо холодильна камера також буде обладнана «зоною свіжості» для зберігання м’яса, риби та фруктів із овочами.

Розморожування

Будь-який холодильник створює іній усередині корпусу. І в залежності від системи розморожування, яку ви оберете, буде ясно, де саме цей крижаний шар утворюватиметься: або все буде оптимізовано, і розморожування проходитиме в автоматичному режимі всередині холодильника, або ж це потрібно буде робити вручну.

Холодильники з системою No Frost зручні тим, що на внутрішніх стінках у них не намерзає іній і не утворюється лід, тому доглядати за такими пристроями простіше. Фішка в тому, що холодильники No Frost потребують гігієнічної розморозки, а не звичайної (з розморожуванням крижаних шарів), тож повне розморожування займає хвилини, а не години.

Холодильна камера

Під час вибору холодильника потрібно враховувати не лише об’єм холодильної камери, але й особливості мікроклімату всередині неї. Система No Frost, у цьому випадку, має мінуси. Оскільки така система розморожування працює за схожим із кондиціонером принципом, усередині камер холодильника повітря сильно осушується. Усередині холодильної камери ми отримуємо дуже сухе холодне повітря, від якого продукти швидко обвітрюються та сохнуть. Щоб уникнути цього, усі продукти, які можуть пересохнути, потрібно упаковувати в контейнери або плівку.

А ось холодильні камери із крапельною системою розморожування в цьому плані інші – хоч за ними і дещо складніше доглядати, проте в них зовсім інший рівень вологості, тож навіть найніжніші фрукти, зелень і сири довго зберігатимуть свою свіжість. До того ж крапельна система розморожування покращується і вдосконалюється з року в рік, а хороші моделі холодильників з подібною системою охолодження є в лінійках багатьох брендів.

Функції та можливості холодильників

Щоби правильно вибрати великий холодильник для дому, вам також необхідно визначитися, якого типу техніку ви хочете на кухні – окремо встановлену або вбудовану. Вбудовані холодильники хороші тим, що вони ідеально вписуються в будь-яку кухню та не впливають на інтер’єр, але вибір таких моделей є не дуже широким.

Щоби вибрати вбудований холодильник великого об’єму, потрібно підготувати відповідне місце під нього й точно виміряти мінімально-необхідні розміри. Варто врахувати, що найбільші за об’ємом холодильники – це моделі з двома (або чотирма) великими дверцятами, так званими Side-by-Side. Це зручно для просторих кухонь, але для невеликих приміщень така техніка не підійде.

Холодильники із зоною свіжості вважаються більш висококласними пристроями та можуть непогано допомагати у побуті. Вони можуть зберігати багато продуктів за температури 0 градусів, тим самим і не заморожуючи їх, і мінімізуючи можливість швидкого псування.

Ще одна корисна функція в холодильниках – можливість роздільного регулювання температури холодильного та морозильного відсіків. Річ дійсно зручна, адже пристрої із такою опцією дозволяють активувати режим інтенсивного заморожування без переохолодження холодильної камери.

І, звісно ж, звертайте увагу на тривалість автономного збереження холоду – чим вона більша, тим краще. Особливо це важливо під час вимкнення світла, адже холодильники, які довго зберігають холод, краще збережуть ваші продукти у разі блекаутів.

Ще один важливий параметр – внутрішній об’єм кожної камери. Прийнятним об’ємом для сім’ї з 3-х осіб вважаються моделі з 270-літровою за об’ємом холодильною камерою та 75-літровою морозильною. Ці об’єми можуть бути більшими, але менші вибирати вже не варто, оскільки занадто маленький холодильник може не вмістити ту кількість продуктів, яка зазвичай потрібна для сім’ї.

Також звертайте увагу на ступінь економічності пристрою – чим більше на ньому «+» після літери A, тим економнішим він буде. Дуже хорошим варіантом будуть прилади зі ступенем енергоефективності A++ та вище.

А от якщо ви полюбляєте робити запаси заморожених фруктів-овочів на зиму або часто закуповуєтеся м’ясом про запас, то холодильники з об’ємною морозильною камерою стануть для вас чудовим вибором.

І за габаритами, і за характеристиками холодильник Side-by-Side вам підходить, і ви вирішили вибрати саме таку модель? Тоді нагадаємо один важливий момент: занесення до квартири. Так, перш ніж купувати таку техніку, варто переконатися, що її вдасться не лише розмістити, а й банально занести до квартири – деякі різновиди планування житла підкидають на цьому етапі неприємні сюрпризи.