Постільна білизна є чудовим вологим «райським» місцем, що вабить пилових кліщів

Застеляти ліжка зранку – це корисна звичка, але робити це одразу після пробудження не варто. Real Simple розповідає чому.

Чому варто почекати, щоб застелити ліжко?

Головна причина – пилові кліщі. Ці мікроскопічні комахоподібні шкідники, що живляться відмерлими клітинами шкіри людини, люблять ховатися в постільній білизні. А дослідження показали, що вони обожнюють перебувати у вологому середовищі. Одразу після сну на постілі лишається волога з наших тіл, зокрема, піт, і тому вона стає чудовим середовищем для кліщів. Дуже важливо провітрювати простирадла після того, як ви встаєте з ліжка.

Як довго потрібно провітрювати ліжко?

«Враховуючи, що середньостатистична людина виділяє 500 мл поту за ніч, важливо залишати своє ліжко незастеленим щонайменше на 30 хвилин, щоб забезпечити кращу вентиляцію, яка допомагає розсіювати вологу і знижує загальну вологість у вашому ліжку», – говорить Мартін Сілі, генеральний директор MattressNextDay.

Для кращого результату, ви можете відкрити вікно або увімкнути вентилятор, щоб збільшити потік повітря.