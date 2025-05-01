Кілька кубиків льоду разом з важкими книжками або кашпо можуть творити дива

Загнуті кути килима не лише псують інтер’єр, але й можуть стати причиною спотикання або привернути увагу домашніх улюбленців. Real Simple розповідає про ефективні методи, які допоможуть вирівняти кути килима без його заміни.​

Почніть із розгладження всього килима

Важко зосередитися лише на одному вивернутому куті, якщо весь килим має складки. Тому спочатку потрібно розгладити весь килим. Щоб розгладити килим, який був щільно згорнутий, спробуйте згорнути його у зворотному напрямку. Якщо скрутити килим у зворотному напрямку на декілька годин, це допоможе розслабити волокна та навіть кути.

Або, якщо у вас є вільне місце у невикористаній кімнаті, переверніть килим і залиште його лежати виворотом донизу на кілька днів. Це вирівняє килим, але не варто ходити по ньому, поки він в такому положенні.

Також ви можете винести килим на вулицю на кілька годин. Сонячне тепло та волога допоможуть зменшити кількість складок.

Заверніть кути самостійно

Спробуйте вручну зігнути скручений кут, а потім заправити його під килим та залишити на 24 години. Головне не зминати згин, інакше ви створите ще одну проблему.

Використайте лід і щось важке

Кілька кубиків льоду разом з важкими книжками або кашпо можуть творити дива. Додавання вологи допомагає волокнам килима розслабитися, а вага розрівнює їх. Почніть з того, що покладіть під килим мішок для сміття, щоб захистити покриття, яке може бути пошкоджене водою. Потім покладіть кубики льоду на килим та дайте їм розтанути. Накрийте додатково поліетиленом і покладіть важкий предмет зверху на кут. Залиште принаймні на 48 годин (або на 72 години, якщо є можливість). За потреби повторіть.

Використайте ручний відпарювач

Увімкніть ручний відпарювач для одягу на максимальну потужність і тримайте його на відстані не менше 15 сантиметрів від килима, щоб зволожити його. Додайте щось важке, щоб обтяжити кут, і дайте йому висохнути протягом 24 годин. Не забудьте захистити підлогу, якщо це необхідно.

Пропрасуйте килим

Тепло та волога від парової праски можуть розгладити скручені кути. Однак будьте обережні, оскільки деякі волокна можуть розплавитися під впливом високої температури. Завжди використовуйте зволожений шматок бавовняної тканини або бавовняний рушник між праскою і килимом.

Увімкніть праску на високу температуру та подачу пари. Покладіть рушник на кут і притисніть його праскою. Затримайте праску на місці приблизно на 15 секунд і повторюйте, доки кут не стане рівним. Для досягнення найкращого результату використайте опісля щось важке, щоб притиснути кут, поки килим сохне.

Використовуйте клейку стрічку

Двостороння клейка стрічка для килимів – це простий і ефективний спосіб утримувати згорнуті кути килима на місці. Просто відріжте потрібну довжину стрічки та приклейте кути килима до підлоги. Але спочатку перевірте, чи на підлозі немає бруду та сміття, перш ніж приклеювати стрічку, щоб вона добре трималась. Проте цей спосіб має мінус – стрічка може залишити липкий слід на підлозі, який буде важко видалити, особливо з деяких паркетних покриттів.