Розсада може не рости через різні захворювання

Іноді, коли розсада помідорів не росте, це може бути спричинено кількома факторами. Як правило, проблеми виникають через неналежний догляд, порушення температурного режиму, дефіцит поживних речовин чи хвороби. Якщо ваша розсада перестала зростати, варто детально проаналізувати, що саме могло стати причиною та як це виправити. Детальніше про це пише Vkazivka.

Несприятливий мікроклімат

Однією з основних причин зупинки зростання розсади є неправильний мікроклімат. Для помідорів критичними є температура, вологість та освітлення. Якщо температура в кімнаті надто висока (понад +32°C), процеси росту можуть припинитися. Водночас занадто низька температура також не сприяє розвитку рослин. Рекомендується провітрювати приміщення, а за необхідності знизити температуру. Для нормалізації вологості можна використовувати пульверизатор, щоб обприскувати рослини водою.

Також важливим є правильне освітлення: помідори потребують 12-16 годин світла на добу. В умовах коротких зимових днів природного освітлення може бути недостатньо, тому додаткове досвічування за допомогою фітоламп допоможе рослинам розвиватися правильно.

Дефіцит поживних елементів

Брак поживних речовин також може призвести до уповільнення росту розсади. Якщо листя жовтіє або стає блідим, це може свідчити про недостатній рівень азоту. Якщо ж листя набуває синюватого або фіолетового відтінку, це говорить про дефіцит фосфору. У таких випадках важливо своєчасно підживити рослини. Для поповнення азоту можна використовувати сечовину, а для фосфору – суперфосфат. Такі підживлення слід проводити через 10 днів після появи сходів і повторювати їх у період пікіровки та перед пересадкою в грунт.

Неправильна пікіровка

Пікіровка – це відповідальний процес, який може значно вплинути на розвиток розсади. Неправильне пересаджування, пошкодження коренів або утворення повітряних пустот у ґрунті може призвести до того, що розсада припинить зростання. Під час пікіровки важливо прищипнути головний корінь, щоб стимулювати розвиток бічних відростків. Якщо цього не зробити, розсада буде витягуватись і погано розвиватися.

Захворювання та шкідники

Розсада може не рости через різні захворювання. Одним із найбільш поширених є чорна ніжка, яка призводить до загнивання стебла на рівні ґрунту. Для боротьби з цією інфекцією важливо видаляти хворі рослини і обробляти здорові фунгіцидами. Коренева гниль – ще одне захворювання, яке виникає через переувлажнення. Для профілактики та лікування використовують розчин марганцівки або біопрепарати.

Також на розсаду можуть напасти шкідники, такі як павутинний кліщ або мокриці. Павутинний кліщ часто переноситься з кімнатних рослин, тому перед вирощуванням томатів рекомендується обробити всі домашні рослини інсектицидами. Мокриці живуть в сирих приміщеннях, тому слід ретельно провітрювати кімнату та обробляти її відповідними засобами.