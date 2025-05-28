Замість механічного втручання, краще використовувати добрива

Серед городників поширена думка, що розпушування ґрунту покращує доступ повітря і води до коренів огірків. Проте насправді ця практика може завдати більше шкоди, ніж користі. Чому цього варто уникати та які методи догляду огірків є безпечною альтернативою, пишуть «Новини.LIVE».

У чому небезпека розпушування

Ніжна коренева система

Корені огірків розташовані дуже близько до поверхні, тому навіть незначне втручання сапкою або іншими інструментами легко може їх пошкодити. Після таких дій рослина слабшає, починає повільніше рости й гірше плодоносить.

Втрати вологи

Розпушений верхній шар ґрунту швидко пересихає. Для огірків, які чутливі до коливань вологості, це критично. Через втрату вологи знижується надходження поживних речовин, що веде до дрібних плодів і втрати смаку.

Порушення мікрофлори ґрунту

У результаті частого розпушування змінюється природна структура ґрунту та порушується робота корисних мікроорганізмів. Це може негативно вплинути на родючість і здоров’я грядки загалом.

Як доглядати за огірками без шкоди

Замість того, щоб розпушувати ґрунт під кущами огірків, досвідчені дачники використовують менш травматичні методи:

Мульчування

Шар мульчі (солома, скошена трава, тирса) захищає ґрунт від пересихання, стримує ріст бур’янів і покращує проникнення повітря до коріння.

Систематичний полив

Регулярне й помірне зволоження – основа здорового розвитку огірків. Головне – не заливати рослину, а підтримувати стабільну вологість.

Живлення без пошкоджень

Замість механічного втручання, краще використовувати добрива. Внесення органічних чи комплексних мінеральних речовин зміцнює кореневу систему і стимулює ріст.

Обробка міжрядь

Щоб підтримати чистоту грядки, можна акуратно доглядати лише міжряддя, не зачіпаючи зону безпосередньо біля коренів огірків.