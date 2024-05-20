Найпростіший метод розрахунку плитки на підлогу – по площі

Під час ремонту ми завжди намагаємося розрахувати точну кількість необхідних матеріалів, щоб не переплачувати і не думати, куди подіти зайві декілька шматків плитки. Основні фактори під час підрахунку матеріалу читайте на ZAXID. NET.

Розрахунок кількості плитки по площі

Найпростіший метод розрахунку плитки на підлогу – по площі, пише Vseznayko. Для цього перемножуємо ширину і довжину підлоги або стіни (розміри беремо в метрах). До прикладу, підлога ванни має розміри 2,5 м2×1,75 м2. Перемножимо, отримуємо площу 4,9 м2. Найчастіше плитка продається теж на квадратні метри, тому вам потрібно 5 квадратів кахлю.

Якщо ви вирішили під ванною або душовою кабіною не ставити плитку, тоді треба із загальної площі відняти площу, яку вони займають. Для прямокутних фігур все так само – вимірюємо довжину і ширину (у метрах), і перемножуємо. Наприклад, ванна має довжину 1,75 м2 і ширину 0,8 м2 (80 см), отримуємо 1,4 м2. Від загальної площі санвузла віднімаємо це значення і далі в розрахунках враховуємо тільки ту частину, де плитка буде використана.

При одній і тій же площі, кількість плитки залежить від способу розкладки.

Дуже часто, фрагменти прилеглі до стін, вимагають підрізування. Це означає, що може знадобитися більше керамічної плитки ніж ми розрахували. Запас визначають складністю розкладки. Для прямої розкладки беруть запас 5-10%, для складніших – 10-20%. При розбіжності розмірів і несиметричності малюнка на плитці перевитрата може бути до 30%.

Вираховуємо плитку у штуках

Щоб порахувати окремо кількість штук цілих плиток і скільки треба для підрізування, будуть потрібні додаткові розрахунки.

Для цього треба знати розміри кахлю. До прикладу, ми плануємо укладати фрагменти розміром 24×18. Якщо перевести розміри в метри, отримаємо 0,24×0,18 . Далі знову перемножуємо ці цифри – отримуємо площу однієї плитки: 0,0432 м2. Тут бажано цифри не округляти. Якщо їх занадто багато, залишити хоча б чотири знаки після коми, інакше розрахунки будуть дуже неточними.

Як розрахувати плитку на підлогу при складному укладанні? Найпростіший варіант – по площі.

Тепер визначаємо кількість штук, яка нам знадобиться для укладання на 4,9 м2. Для цього ділимо площу укладання на площу однієї плитки: 4,9 / 0,0432 = 113,4 штуки, а точніше – 114 штук без урахування того, що потрібно підрізка.

Розрахунок плитки з кількістю підрізаних фрагментів

Потрібні будуть розміри площі і розміри самого кахлю. У нашому прикладі це 2,5 м×1,75 м і 24 м×18 м. Треба порахувати, скільки цілих штук вміщується по ширині і довжині приміщення. Для цього довжину приміщення ділимо на довжину плитки, ширину – на ширину.

Отже:

У довжину лягає 250 см / 24 см = 10 штук і шматок. Тобто, в довжину поміщається 10 цілих і шматок від одинадцятої. На кожен ряд потрібно буде 11 штук.

Визначаємо кількість рядів: 175 см / 18 см = 9 повних рядів і десятий з підрізаних.

Тепер можна порахувати, що буде потрібно цілих 90 штук (10 штук в довжину на 9 рядів). Підрізаних – 11 в довжину (10+1) + 9 на кожен ряд. Отже, обрізати треба буде 20 плиток кахлю.

Підрізані плитки в нашому випадку мають ширину менше половини, тож можна заощадити. Якщо плитка однотонна або з симетричним малюнком, можна з однієї отримати два шматки, але тільки за умови, що матеріал якісний і добре ріжеться.