Принцип висаджування огірків на шпалері полягає в обмеженні простору розповзання батогів

Якщо у вас обмежений простір на ділянці, і тому кожен сантиметр дорогий, а хочетсья висадити максимум різноманіття овочів, GradinaMax пропонує три способи, як зекономити місце під час посадки огірків.

Огірки на шпалері

Принцип висаджування огірків на шпалері полягає в обмеженні простору розповзання батогів. Для цього облаштовують вузьку грядку, обмежують її опорами, на які натягується сітка. Саме в межах цієї сітки і будуть плестися огірки. Плюси такого способу – мінімальна витрата корисної площі і відсутність контакту плодів з землею.

Як відбувається посадка:

1. У землю потрібно внести компост або перепрілий гній у концентрації по 10 кг на кожен квадратний метр, перекопуючи вглиб приблизно на 20-25 см без розпушення грудок.

2. Продумати конструкцію опорних стійок і розміщення сітки для шпалер. Бажано, щоб конструкція легко знімалася для переміщення її на інші грядки.

3. Для стійкості відстань між стійками має бути в межах 50 см. Через стійки трьома рядами протягають дріт, на який підвішується сітка. Сітку бажано брати з квадратними або прямокутними чарунками перерізом 15 або 18 см.

4. Для захисту ґрунту від попадання насіння бур'янів, а також від висихання, зверху по грядці натягують плівку або покривають її товстим шаром соломи.

5. Після прогрівання ґрунту від +14ºС і вище починають висаджування – насінням або підготовленої розсади. Розсаду варто поміщати по 1 в лунку, насіння – по 2-3 шт.

6. До появи сильних вусиків паростки потрібно руками направляти по сітці. Згодом батоги самі будуть повзти вгору по вічках.

Огірки в бочці

На площі величиною в одну грядку може розміщуватися кілька бочок з огірками, причому виглядає така посадка дуже цікаво та гарно. Крім економії місця, перевагами такого способу посадки є мобільність імпровізованої грядки (її легко переставити з місця на місце) і відсутність контакту плодів з ґрунтом.

Як відбувається посадка:

1. Металеві бочки заповнюють лушпайками, падалицею та відходами рослинного походження, поперемінно зі скошеною травою, землею, перегноєм. Щоб суміш безперешкодно ферментувалася, у неї додають препарати активних мікроорганізмів, заливають підігрітою водою і вкривають поліетиленом на 1,5-2 тижні.

2. Після осідання процедуру повторюють із додаванням нових шарів. Так ферментувати посадковий ґрунт потрібно до потепління.

3. Після настання стійкого тепла ферментовану суміш засипають землею (близько 10 см завтовшки), заливають окропом, потім наливають слабокислий розчин марганцю та висівають насіння. Посіви вкривають поліетиленом.

4. Після появи сходів на бочку варто змонтувати каркасні кріплення для того, щоб пагони могли плестися. Після осідання ґрунту паростки будуть стійко триматися всередині бочки, розплітаючи пагони по каркасу.

5. Усередині бочки зручно влаштовувати крапельний полив за допомогою посудини з водою, встановленої у ґрунт.

Огірки в мішку

Принцип вирощування огіркових посадок у мішках дуже схожий на культивування в бочках. Відмінність полягає лише в системі поливу та способах облаштування каркасу для пагонів, а також швидкості дозрівання. Переваги такого методу – економія простору на ділянці, мобільність насаджень та пришвидшення дозрівання.

Як відбувається посадка:

1. Для виготовлення мішка знадобляться 100-літрові мішки з-під сипких круп, дерев'яна 2-метрова жердина, 30-метрова котушка шнура, 10 кілків для куреня, 3 поливні метрові трубки розрізом 0,3 м.

2. Мішок заповнюють землею, вставляють у центр дерев'яну жердину, в яку у верхній частині попередньо забито цвяхи або гаки. Навколо жердини встановлюють заздалегідь підготовлені поливні труби з проколотими отворами по всій довжині.

3. Приблизно на середині висоти мішка прорізають отвори для промацування вологості ґрунту.

4. У кожний мішок висаджують по 3 саджанці.

5. Після появи вусиків на пагонах, навколо мішків забивають кілки, до яких кріплять шнур, натягуючи його до вершини жердини на гаки або цвяхи.

6. Молоді пагони направляють для плетіння по шнуру.