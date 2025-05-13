У середині травня варто провести позакореневе підживлення

Травень – це один із найважливіших місяців у догляді за виноградом. Саме в цей час рослина активно росте, формує пагони та закладає суцвіття. Щоб отримати багатий врожай, потрібно забезпечити лозу поживними речовинами. Весняне підживлення винограду вважається запорукою хорошого результату влітку та восени. Чим підживити виноград, пише ТСН.

У травні виноград особливо потребує комплексу елементів: азоту, фосфору і калію. Азот допомагає розвиватися зеленій масі, фосфор сприяє укріпленню кореневої системи та утворенню бутонів, а калій відповідає за якість майбутніх ягід.

На початку місяця можна внести органічні добрива – розчин коров’яку (в пропорції 1 до 10) або настій пташиного посліду (1 до 15). До органіки додають суперфосфат (приблизно 20-30 г на 10 літрів) і сірчанокислий калій (10-15 г). Така суміш забезпечує виноград усім необхідним для початкової фази розвитку.

У середині травня варто провести позакореневе підживлення. В цей період актуальні мікроелементи, які зміцнюють рослину та сприяють формуванню зав’язі – наприклад, магній, бор і цинк у хелатній формі.

Також можна використати готові комплексні суміші, дотримуючись дозування, щоб не зашкодити кореневій системі. Будь-яке підживлення обов’язково потрібно поєднувати з поливом, оскільки поживні речовини краще засвоюються у вологому ґрунті.

Однак важливо пам’ятати, що з азотом у травні не можна переборщити – надлишок може викликати посилений ріст зеленої маси, через що виноград втратить сили, потрібні для плодоношення.