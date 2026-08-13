Сажистий наліт зазвичай залишається на поверхні яблука

Темні плями або суцільний чорний наліт на яблуках не завжди свідчать про те, що плоди почали гнити. Іноді на поверхні шкірки розвиваються сажисті грибки, які утворюють темну плівку. Особливо часто це трапляється там, де на рослинах є солодкі виділення сисних комах. Як визначити характер ураження і обрати спосіб догляду за деревом, пишуть Новини.Info.

Як відрізнити сажистий наліт від гнилі

Сажистий наліт зазвичай залишається на поверхні яблука. Шкірка під ним може бути цілою, а м'якуш – щільним та без ознак розкладання.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Спробуйте обережно протерти невелику ділянку плода вологою серветкою. Якщо темний шар частково стирається, це може свідчити про поверхневе ураження.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За гнилі ситуація інша. Плід стає м’яким, на ньому з’являються вдавлені або мокрі ділянки, ураження поступово збільшується, а іноді виникає неприємний запах.

Тому не орієнтуйтеся лише на колір яблука. Важливо перевірити, чи змінилася структура самого плода.

Звідки береться сажистий наліт

Сажисті грибки можуть розвиватися на медяній росі – липких солодких виділеннях, які залишають на рослинах попелиці, щитівки та інші сисні комахи.

Саме тому чорний наліт на плодах може бути непрямою ознакою проблеми зі шкідниками. Якщо просто змити темну плівку, але не звернути увагу на причину її появи, вона може виникнути знову.

Огляньте яблуню повністю. Перевірте молоді пагони, листя та особливо їхній нижній бік. Шукайте самих комах, липкі сліди або інші ознаки їхньої присутності.

Що робити з яблунею

Спочатку огляньте дерево та визначте, чи є на ньому сисні шкідники. Якщо ви їх виявили, подальші дії спрямовуйте насамперед на причину появи липких виділень.

Не поспішайте викидати всі плоди з темним нальотом. Під час збору врожаю відокремте яблука з ознаками справжньої гнилі від плодів, на яких зміни мають лише поверхневий характер.

Плоди з пошкодженнями, розм’якшенням або іншими ознаками гниття краще не зберігати разом зі здоровим урожаєм.

Чому важливо стежити за кроною

Загущена крона гірше провітрюється, а волога після дощу або поливу довше утримується на рослині. Такі умови можуть сприяти розвитку поверхневого нальоту.

Тому регулярно оглядайте дерево та не допускайте надмірного загущення крони. Своєчасне санітарне обрізання допомагає покращити рух повітря між гілками.

Також прибирайте опалі та явно уражені плоди, щоб вони не залишалися під деревом і не ставали джерелом додаткових проблем.

Що перевірити через кілька днів

Не оцінюйте стан яблуні лише за одним плодом. Через кілька днів знову огляньте всю крону, молоді пагони та плоди на різних її частинах.

Зверніть увагу, чи з’являється новий наліт, чи поширюються плями та чи є ознаки сисних комах. Порівняйте також сонячний і затінений боки крони.

Якщо темний шар залишається поверхневим, легко частково стирається, а самі плоди не розм’якшуються, це більше відповідає сажистому нальоту, а не гнилі.