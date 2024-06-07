На Прикарпатті оштрафували голову ВЛК, який за $1000 хабара визнав ухилянта непридатним
Лікарю присудили 850 тис. грн штрафу. Також він має перерахувати на ЗСУ 214,7 тис. грн.
Рожнятівський районний суд визнав винним заступника директора місцевої лікарні, депутата селищної ради і голову ВЛК Олександра Пицківа в хабарництві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За визнання військовозобов’язаного тимчасово непридатним до служби у війську, лікарю присудили 850 тис. грн штрафу. Також він має перерахувати на ЗСУ внесену за нього заставу у розмірі 214,7 тис. грн.
Як інформував ZAXID.NET, 35-річного Олександра Пицківа затримала СБУ у вересні 2023 році під час отримання хабара за підроблену довідку про непридатність для військовозобов’язаного. У вироку голові Рожнятівської ВЛК, винесеному 28 травня, йдеться, що гроші йому передала секретарка, яка не була обізнана у справі.
Користуючись посадою заступника директора Рожнятівської багатопрофільної лікарні, Олександр Пицків наказав підлеглим лікарям – членам військово-лікарської комісії – виготовити для ухилянта виписку з його медичної картки, на основі якої видати йому довідку ВЛК про про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я. Документи обвинувачений затвердив своїм підписом та лікарською печаткою і передав через секретарку військовозобов’язаному. За це Олександр Пицків отримав тисячу доларів.
24 травня обвинувачений уклав угоду з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, за якою зобов’язався перерахувати внесену за нього заставу в розмірі 214,7 тис гривень на допомогу армії.
Суддя Андрій Бейко визнав Олександра Пицківа винним у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою та незаконному переправленні осіб через державний кордон України і призначив йому 850 тис. грн штрафу із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також посади у складі штатних та позаштатних (постійних та тимчасово діючих) військово-лікарських комісій, на строк 2 роки, без конфіскації майна.
Допомогу на ЗСУ Олександр Пицків має перерахувати після набрання вироком законної сили.