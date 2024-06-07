Олександра Пицків є заступником директора Рожнятівської багатопрофільної лікарні та депутатом селищної ради

Рожнятівський районний суд визнав винним заступника директора місцевої лікарні, депутата селищної ради і голову ВЛК Олександра Пицківа в хабарництві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За визнання військовозобов’язаного тимчасово непридатним до служби у війську, лікарю присудили 850 тис. грн штрафу. Також він має перерахувати на ЗСУ внесену за нього заставу у розмірі 214,7 тис. грн.

Як інформував ZAXID.NET, 35-річного Олександра Пицківа затримала СБУ у вересні 2023 році під час отримання хабара за підроблену довідку про непридатність для військовозобов’язаного. У вироку голові Рожнятівської ВЛК, винесеному 28 травня, йдеться, що гроші йому передала секретарка, яка не була обізнана у справі.

Користуючись посадою заступника директора Рожнятівської багатопрофільної лікарні, Олександр Пицків наказав підлеглим лікарям – членам військово-лікарської комісії – виготовити для ухилянта виписку з його медичної картки, на основі якої видати йому довідку ВЛК про про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я. Документи обвинувачений затвердив своїм підписом та лікарською печаткою і передав через секретарку військовозобов’язаному. За це Олександр Пицків отримав тисячу доларів.

24 травня обвинувачений уклав угоду з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, за якою зобов’язався перерахувати внесену за нього заставу в розмірі 214,7 тис гривень на допомогу армії.

Суддя Андрій Бейко визнав Олександра Пицківа винним у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою та незаконному переправленні осіб через державний кордон України і призначив йому 850 тис. грн штрафу із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також посади у складі штатних та позаштатних (постійних та тимчасово діючих) військово-лікарських комісій, на строк 2 роки, без конфіскації майна.

Допомогу на ЗСУ Олександр Пицків має перерахувати після набрання вироком законної сили.