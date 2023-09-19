Затримання голови ВЛК у Рожнятові

Служба безпеки України викрила 35-річного голову Рожнятівської військово-лікарської комісії на Івано-Франківщині Олександра Пицківа, який продавав чоловікам довідки про відтермінування призову. Посадовець вигадував клієнтам важкі діагнози у висновках медогляду та оформляв на стаціонарне лікування. Через це чоловіки змогли виїжджати за кордон. У прес-службі СБУ у вівторок, 19 вересня, розповіли, що лікар отримував за підроблення одного документа 2 тис. доларів.

«Довідки про тимчасову непридатність до військової служби дозволяли військовозобов'язаним відтермінувати призов. І за той час, поки діяла відстрочка, ухилянти встигали безперешкодно виїхати за кордон та уникнути мобілізації. Сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів з однієї особи. Для близьких знайомих діяла "знижка": вони могли оформити медичний документ за половину вартості», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області зазначили, що затриманий фіктивно оформляв чоловіків на стаціонарне лікування. Зазначимо, що поліція та СБУ не називають ім'я затриманого. Проте повідомляють, що лікареві 35 років і він також є заступником директора районної лікарні. За цією інформацією можна ідентифікувати Олександра Пицківа.

Голову ВЛК затримали, коли той отримував кошти за чергову підроблену довідку. У лікаря вилучили всі гроші, які той отримав від військовозобов'язаного.

Олександру Пицківу оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон та одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує від п'яти до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. За інформацією поліції, суд обрав лікареві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.