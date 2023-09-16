Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією

Упродовж минулої доби військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону затримали 18 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Із них – троє з Львівщини, ще троє з Івано-Франківщини, четверо закарпатців, по двоє з Донецької, Одеської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Ухилянти штурмували кордони України з Румунією та Угорщиною. 10 спроб незаконного перетину зафіксували прикордонні наряди відділів «Яблунівка», «Ділове», «Тячів» та «Вилок».

«Двоє чоловіків, жителі Донеччини, планували перетнути кордон шляхом перепливання Тиси. На обраному маршруті утікачам довелось долати загороджувальний паркан, у якому вони, перерізавши колючий дріт, зробили пролаз та продовжили рух до річки, де на них вже чекав прикордонний наряд відділу "Вилок"», – розповіли у ДПСУ.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Двоє з них додатково відповідатимуть за ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).