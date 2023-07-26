Поліцейські встановили, що доцентка не одноразово вимагала хабарі

У Тернополі затримали викладачку, доцентку кафедри одного з вищих навчальних закладів Тернополя за вимагання та отримання хабара. Освітянка вимагала 3000 доларів за те, що посприяє абітурієнту при вступі на навчання у вищий навчальний заклад. Жінці правоохоронці повідомили про підозру.

Доцентку навчального закладу затримали близько 20:00 24 липня в одному із закладів громадського харчування в центрі міста. До жінки підійшли правоохоронці та пред'явили обвинувачення, а також обшукали особисті речі викладачки. При працівниці ЗУНУ виявили гроші — 53 тис. гривень. Це була частина обумовленої суми хабара.

У поліції ZAXID. NET підтвердили інформацію про затримання викладачки вишу. Правоохоронці не називають, з якого саме закладу доцентка, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що жінка працює в Західноукраїнському національному університеті.

«Правоохоронці отримали повідомлення, що одна із викладачок університету Тернополя неодноразово вимагала та отримувала неправомірну вигоду.Гроші жінка брала від абітурієнтів за сприяння у вступній кампанії, успішне складання вступних іспитів та зарахування на державну форму навчання», — повідомили в поліції Тернопільщини.

Освітянка свої послуги цінила по-різному. Усе залежало від кінцевого результату. Ціни в доцентки коливалися від 15 тис. грн і до 112 тис. грн.

«Зібравши достатню доказову базу, оперативники взяли підозрювану "на гарячому", коли вона отримувала частину від обумовленої суми, а саме - 53 тисячі гривень», — йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Жінку затримали і вже оголосили підозру згідно з ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.