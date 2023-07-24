Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна

Служба безпеки України викрила в Миколаївській області підприємця, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби заволодіти землею, призначеною під військовий полігон. Про це повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 24 липня.

Як виявили правоохоронці під час слідства, стосовно підприємця вже відкрите кримінальне провадження у справі про присвоєння 400 га землі на військовому полігоні «Широкий лан».

«Бізнесмен запропонував за винагороду в 1 млн грн співробітнику СБУ вплинути на слідчого Національної поліції. Чоловік домагався зняття арешту із земельної ділянки, яку він самовільно захопив для налагодження свого аграрного бізнесу», – йдеться в повідомленні СБУ.

Чоловіка затримали на «гарячому» під час факту передачі грошей. Йому інкримінують ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання хабаря службовій особі). Наразі бізнесмен перебуває під вартою з альтернативою внесення застави у 6 млн грн. Фігуранту загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.