Про викриття Олексія Сальнікова стало відомо 24 липня

Антикорупційні правоохоронні органи викрили на підбурюванні до хабарництва голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. Про це в понеділок, 24 липня, повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, як йдеться в повідомленні САП, у березні цього року Сальніков отримав від фізичної особи 7,5 тис. доларів США. Частину цих грошей він мав залишити собі, а 5 тис. доларів начебто мав передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

«У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами», – стверджують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Там зазначили, що після викриття колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів.

«Після викриття НАБУ і САП екс-голови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду», – додали в НАБУ.

НАБУ опублікувало фото з кабінету голови ДСА Олексія Сальнікова

Наразі на роботі та в помешканні Сальнікова слідчі проводять обшуки. Серед статей, за якими підозрюють Сальнікова, – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, а також шахрайство.

Нагадаємо, на той час голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали ввечері 15 травня. Епізод із хабарем для Князєва НАБУ пов’язує з ухваленням Великою палатою ВС рішення в інтересах власника фінгрупи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго. Сам олігарх свою причетність заперечив. Наступного дня після затримання Князєву оголосили недовіру та звільнили з посади.

Зауважимо, що на той час голова Верховного суду Всеволод Князєв призначив Олексія Сальнікова головою Державної судової адміністрації України 20 квітня 2022 року.