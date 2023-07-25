Правоохоронця затримали під час отримання хабаря

У Сумах співробітники ДБР затримали офіцера військової служби правопорядку, якого підозрюють у вимаганні хабара у військовослужбовця. Чоловік намагався отримати 30 тис. грн від військового, який перебував у відпустці, повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 25 липня.

Правоохоронець запідозрив одного з військовослужбовців у порушенні адміністративного законодавства. За словами чоловіка, військовий був напідпитку, що є адміністративним правопорушенням.

«Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню. Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера ВСП. Фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР та намагався викинути гроші та втекти», – повідомили у прес-службі ДБР.

Співробітники ДБР затримали правоохоронця та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чи був військовослужбовець дійсно напідпитку, у прес-службі ДБР не уточнили.