Військовослужбовцю вже повідомили про підозру

В Чернівецькій області правоохоронці викрили працівника військкомату, який за гроші оформляв відтермінування для чоловіків призовного віку. За повістку з відстрочкою військовослужбовець брав 450 доларів США. Затримали працівника військкомату під час одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили під час слідства, що військовослужбовець за гроші оформив для одного з жителів Буковини повістку з відстрочкою терміном на місяць. З таким документом чоловік призовного віку міг вільно пересуватися містом і не остерігатися мобілізації. За таку послугу заплатив 450 доларів працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Правоохоронці затримали військовослужбовця під час передачі йому грошей. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і альтернативою внесення 100 тис. грн застави. Працівники поліції встановлюють ймовірну причетність до вчиненого інших осіб», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Працівнику Чернівецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Отримання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.