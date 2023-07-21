Поліція затримала чоловіка наприкінці квітня, але він вийшов під заставу

Посадовця сертифікаційного державного центру у Рівному оштрафували на 34 тис. грн за отримання хабара від підприємця. Як встановило слідство, всього обвинувачений отримав 30 тис. грн в обмін на обіцянку посприяти у виготовленні та видачі декларацій відповідності на паливні генератори.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, судили начальника сертифікаційного центру ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Сергія Ступака.

Слідство встановило, що гроші посадовець отримав від підприємця, який займається виробництвом електронних побутових приладів та торгівлею паливними генераторами. До центру стандартизації чоловік звернувся, аби отримати декларації про відповідність генераторів. У відповідь посадовець заявив, що може посприяти у виготовленні декларацій за 15 тис. грн.

Як зазначено у матеріалах справи, Сергій Ступак двічі отримував цю суму. Після другого такого випадку, який стався 25 квітня, його затримала поліція. Прокуратура повідомляла, що йому інкримінували порушення ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Однак, судячи з усього, згодом слідство перекваліфікувало справу на частину першу цієї статті, яка передбачає значно м'ягше покарання, ніж частина третя.

В процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 18 липня суддя Наталія Діонісьєва цю угоду затвердила. Відтак йому призначили 34 тис. грн штрафу, а також на рік заборонили обіймати посади, «пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій в юридичних особах публічного права».

Також суддя постановила повернути підприємцеві 15 тис. грн із другого траншу та ще 6,5 тис. грн із першого траншу, які правоохоронці виявили під час обшуку в помешканні обвинуваченого.

Вирок поки ще не набрав законної сили, Сергій Ступак може подати апеляцію.