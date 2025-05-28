Телеграм інтегрує чат-бот зі штучним інтелектом від компанії Ілона Маска
Компанії домовилися про партнерство на один рік
Месенджер «Телеграм» та компанія мільярдера та бізнесмена Ілона Маска xAI уклали партнерський договір строком на один рік. Угода передбачатиме інтеграцію чат-бота в телеграмі на основі штучного інтелекту Грок, вже запущеного в соцмережі «Ікс» (колишній твітер), повідомив засновник телеграма Павєл Дуров у середу, 28 травня.
За його словами, в межах партнерства у месенджер інтегрують чат-бот Грок, який розробила xAI на основі технології штучного інтелекту. Засновник телеграма Дуров заявив, що користувачі месенджера отримають доступ «до найкращої технології ШІ на ринку».
«Ілон Маск і я домовилися про партнерство терміном на один рік, щоб надати чат-бот Грок від xAI нашому мільярду користувачів та інтегрувати його в усі додатки телеграма», – повідомив Дуров.
Запуск чат-бота запланований на літо 2025 року. За словами Дурова, за партнерство його компанія отримає 300 млн доларів готівкою та акціями від ШІ-компанії Маска, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через месенджер.
Зазначимо, наразі телеграмом користується понад мільярд користувачів. Сам чат-бот розпочав там роботу в березні 2025 року – тоді в компанії оголосили, що Грок буде доступний для користувачів з преміум-акаунтами. Чат-боту можна ставити запитання, генерувати текст, зображення та спілкуватися з ним.
Ілон Маск запустив Грок у листопаді 2023 року та інтегрував його в соцмережу «Ікс». Нагадаємо, у березні 2025 року Маск продав соцмережу своїй же компанії xAI.