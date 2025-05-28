Чат-бот на основі штучного інтелекту популяризуватиме телеграм

Месенджер «Телеграм» та компанія мільярдера та бізнесмена Ілона Маска xAI уклали партнерський договір строком на один рік. Угода передбачатиме інтеграцію чат-бота в телеграмі на основі штучного інтелекту Грок, вже запущеного в соцмережі «Ікс» (колишній твітер), повідомив засновник телеграма Павєл Дуров у середу, 28 травня.

За його словами, в межах партнерства у месенджер інтегрують чат-бот Грок, який розробила xAI на основі технології штучного інтелекту. Засновник телеграма Дуров заявив, що користувачі месенджера отримають доступ «до найкращої технології ШІ на ринку».

«Ілон Маск і я домовилися про партнерство терміном на один рік, щоб надати чат-бот Грок від xAI нашому мільярду користувачів та інтегрувати його в усі додатки телеграма», – повідомив Дуров.

Запуск чат-бота запланований на літо 2025 року. За словами Дурова, за партнерство його компанія отримає 300 млн доларів готівкою та акціями від ШІ-компанії Маска, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через месенджер.

Зазначимо, наразі телеграмом користується понад мільярд користувачів. Сам чат-бот розпочав там роботу в березні 2025 року – тоді в компанії оголосили, що Грок буде доступний для користувачів з преміум-акаунтами. Чат-боту можна ставити запитання, генерувати текст, зображення та спілкуватися з ним.

Ілон Маск запустив Грок у листопаді 2023 року та інтегрував його в соцмережу «Ікс». Нагадаємо, у березні 2025 року Маск продав соцмережу своїй же компанії xAI.