Мар'яна Савка 28 травня отримала премію «Жінка України»

Письменниця та співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка стала лауреаткою національної премії «Жінка України 2025». Видавчиня отримала нагороду у номінації «Культура». Про це повідомила керівниця проєкту LitCom Ольга Ольхова.

Загалом лауреаток премії «Жінка України» обирали у 15 категоріях. Нагородження відбулось у середу, 28 травня, у Києві.

«Всі номінантки були фантастичні. Тому я б не сумувала, якби не отримала. Але дуже вдячна, що отримала цю важкеньку статуетку, та ще і з рук Миколи Скиби (а він один із наших викладачів у бізнес-школі УКУ). Було багато номінацій і номіновані справді дуже і дуже круті жінки, тож серце раділо за кожну», –написала Мар'яна Савка.

Зазначимо, що 52-річна Мар’яна Савка є письменницею, співзасновницею та головною редакторкою «Видавництва Старого Лева». Також вона лідерка гурту «Тріо Мар’яничі». У 2024 Савка була у короткому списку претендентів на отримання Шевченківської премії.

Національну премію «Жінка України» заснували 2016 року для підтримки жінок, які змінюють країну. Претенденток на нагородження відбирають понад 100 експертів із різних галузей. Жінок нагороджують у галузі бізнесу й інновацій, захисту країни, медицини, науки, спорту, благодійності тощо.

Додамо, що у 2025 році премію «Жінка України» у номінації «Здоров’я і медицина» отримала генеральна директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська.