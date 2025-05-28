Медикиня зі Львова, генеральна директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська стала фіналісткою національної премії «Жінка України 2025» у номінації «Здоров’я і медицина». Нагородження переможниць відбулося у середу, 28 травня, у Києві.

«Бути серед фіналісток у номінації «Здоров’я та медицина» - це про визнання шляху, який ми проходимо щодня з командою Львівського обласного перинатального центру. Це про щоденну, часто непомітну, але надзвичайно важливу працю. Про роботу тих, хто не рахує змін і годин, хто долає можливе й неможливе заради життя», – написала Марія Малачинська у Facebook.

Марія Малачинська отримала нагороду у номінації «Здоров’я і медицина». Фото Facebook

Нагадаємо, у номінації «Здоров'я та медицина» експерти подали й обрали шість кандидаток. Серед номінанток на Національну премію «Жінка України 2025» були і дві медикині зі Львова: директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська і керівниця Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти Леся Вовк.

До слова, Національна премія «Жінка України» була заснована у 2016 році з метою визнання та підтримки жінок, які змінюють нашу країну та світ. Премію присвоюють у 15 різних номінаціях: від захисту країни, бізнесу й інновацій до медицини, науки, культури та благодійності. До вибору претенденток долучаються понад 100 експертів із різних галузей.