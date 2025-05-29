Леся Вовк отримала нагороду у категорії «Здоров’я і Медицина»

Директорка Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти Леся Вовк стала лауреаткою національної премії «Жінка України 2025» у категорії «Здоров’я і Медицина». Нагородження відбулося у середу, 28 травня, у Києві.

«Щиро дякую усім і кожному за вашу підтримку, допомогу та віру у мене. Бути серед номінанток цієї престижної премії – уже перемога. Для мене це ще один привід лупати сю скалу й далі наполегливо розбудовувати сучасну модель практично орієнтованої, безперервної освіти для медсестер і медбратів. Медсестринство України – важливе і цінне. І моя сьогоднішня перемога це довела. Ще раз усім дякую, а особливо – своєму рідному колективу. Попри все, продовжуємо мріяти та створювати життя. Наше майбутнє – непереможне й світле», – сказала Леся Вовк.

Зазначимо, що Леся Вовк працює у Львівському фаховому медичному коледжі післядипломної освіти з 1991 року, а з 2014 року є його очільницею. Вона є кандидаткою історичних наук, спеціалісткою вищої кваліфікаційної категорії, головою координаційної ради з розвитку медсестринства МОЗ України.

«Лікарка, яка реформує жіноче здоров’я в Україні, просуває культуру регулярної діагностики та дбає про ментальне благополуччя пацієнток. Керівниця Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти, яка трансформує систему підготовки медичних кадрів в Україні. Новаторка та візіонерка, що наполегливо розбудовує сучасну модель практично орієнтованої, безперервної освіти для медсестер і медбратів», – розповідає журнал VIVA, який є офіційним медіапартнером премії.

Також у фіналі номінації «Здоров’я і медицина» була генеральна директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська.

Додамо, що загалом переможниць обирали у 15 категоріях. У номінації «Культура» перемогла львівська видавчиня та письменниця Мар'яна Савка.

Національну премію «Жінка України» заснували 2016 року. Переможниць визначають у категоріях від захисту країни, бізнесу й інновацій до медицини, науки, культури та благодійності. Претенденток у номінаціях вибирають понад 100 експертів з різних сфер.