Леся Вовк (ліворуч) та Марія Малачинська

Дві медикині Львова стали номінантками на Національну премію «Жінка України 2025» у номінації «Здоров'я та медицина». Церемонія нагородження переможців відбудеться наприкінці травня у Києві.

«Щойно дізналася, що була номінована експертною радою на Національну премію «Жінка України 2025» в номінації «Здоров'я та медицина». Ця премія про силу, яка звучить по-різному: відданою працею медиків, голосом мистецтва, науки, бізнесу, волонтерства та боротьби за справедливість», – повідомила у Facebook одна із номінанток, директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська.

Другою номінаткою зі Львова стала Леся Вовк, керівниця Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти. Загалом у номінації «Здоров'я та медицина» експерти подали й обрали шість кандидаток. Зараз до 25 травня триває рейтингове голосування. Підтримати обраних номінанток можна на офіційному сайті національної премії. Фінальна церемонія нагородження відбудеться 28 травня в Києві.

До слова, Національна премія «Жінка України» була заснована у 2016 році з метою визнання та підтримки жінок, які змінюють нашу країну та світ. Премію присвоюють у 15 різних номінаціях: від захисту країни, бізнесу й інновацій до медицини, науки, культури та благодійності. До вибору претенденток долучаються понад 100 експертів із різних галузей.