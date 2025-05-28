Партія угорців України «КМКС» має депутатів тільки у Закарпатській області

Головний редактор сайту «Новини Закарпаття» Микола Староста визнав, що не мав жодного підтвердження про заборону Партії угорців України «КМКС», проте опублікував про це новину. Допис закарпатського сайту, який передрукували наближені до уряду Угорщини медіа, редактор назвав «припущенням».

Йдеться про публікацію«Новин Закарпаття» від 26 травня із заголовком «В Україні можуть заборонити партію закарпатських угорців КМКС: що відомо?». У новині із посиланням на інтерв'ю депутата Закарпатської обласної ради від «Слуги народу» Роланда Цебера, яке той дав напередодні, написано, що нібито, за даними джерел, підставами для заборони партії «КМКС» є її зв’язки з підозрюваними у шпигунстві на користь Угорщини.

Того ж дня наближені до уряду Угорщини медіа Magyar Nemzet та Mandiner повідомили про нібито намір України заборонити КМКС з посиланням на «Новини Закарпаття». Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що чекає «негайних пояснень від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, що представляє інтереси угорської громади Закарпаття».

Проте у Міністерстві закордонних справ України заперечили твердження про нібито заборону в Україні партії угорців, назвавши повідомлення медіа «безпідставними».

У середу,28 травня, у коментарі «Європейській правді» головний редактор сайту «Новини Закарпаття» Микола Староста визнав, що насправді не має підтвердженої інформації про заборону Партії угорців України. «Це припущення, а не твердження», – заявив він, зауваживши, що у заголовку матеріалу сайту вжитий знак запитання.

Додамо, що Партія угорців України «КМКС» має депутатів тільки у Закарпатській області. У неї 8 представників у Закарпатській обласній раді, що робить її є четвертою за кількістю депутатів з-поміж 8 партій.