На повторне обстеження хлопець має прийти через пів року

Спеціалісти київського «Охматдиту» врятували школяра, у якого під час сну зафіксували понад 650 епізодів порушення дихання. Мінімальний рівень сатураціі був критично низьким – всього 21%. У хлопця діагностували рідкісне генетичне захворювання – синдром Прадера-Віллі.

Мама помітила, що син розвивається не так, як інші діти, коли йому було 10 місяців. Він мав надмірну вагу, реагував на зовнішній світ не так, як ровесники. Батьки ходили до лікарів, записували його на різні процедури, але суттєвих поліпшень не було. І у 2018 році батьки вперше звернулася до «Охматдиту», повідомили у медзакладі.

У київській лікарні генетики встановили хлопчику діагноз – синдром Прадера-Віллі, яке часто призводить до порушення мʼязового тонусу, небезпечного для життя збільшення ваги, гормональних порушень та інших ускладнень.

Цього року хлопчик знову потрапив до «Охматдиту», але вже у критичному стані: у нього було ускладнене дихання, сині губи та обличчя, постійна сонливість, холодні руки, хрипи. Його відразу скерували на полісомнографічне дослідження – діагностику дихання під час сну.

За результатами полісомнографії лікарі дитячої лабораторії сну виявили по 91 порушенню дихання за годину під час сну. Загалом за період сну – 658 епізодів дихальних розладів. Окрім цього, середній рівень сатурації під час дослідження становив 59%. Це серйозна гіпоксія для всього організму. Мінімальний рівень сатураціі був критично низьким – всього 21%.

«Це один з найважчих випадків у нашій практиці, антирекорд. Кожна зупинка або порушення дихання під час сну супроводжується або пробудженням пацієнта, або порушенням загалом структури сну, що призводить до хронічної втоми, зниження памʼяті та концентрації, метаболічних порушень та негативного впливу на серцево-судинну систему. Основною причиною був його синдром. Крім цього, він має ЛОР-патологію – викривлення перетинки і збільшені мигдалики. Це також є причиною порушення дихання у дітей», – каже завідувач дитячої лабораторії сну Роман Шевченко.

Пацієнту терміново призначили неінвазивну вентиляцію легень — спеціальний апарат, що допомагає дихати під час сну. І вже після першої ночі хлопець ожив: зникла сонливість, повернувся інтерес до життя. Він захотів погуляти Києвом і навіть проходив по 18 тисяч кроків за день.

Євгена (так звати хлопця) вже виписали з лікарні. Лікарям вдалося досягти хороших результатів: хлопець перестав синіти, покращився сон, зникла денна сонливість і загальна млявість, почав більше рухатися. На повторне обстеження він має прийти через пів року.