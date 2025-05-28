Україна повернула дівчинку, мати та брат якої три роки провели в полоні

У середу, 28 травня, Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 11 дітей. Серед них – діти військових та хлопчик, якого викрали зі школи та катували, повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна.

За словами Зарівни, серед повернених дітей – дівчинка, мати та брат якої провели три роки у російському полоні після захисту «Азовсталі» в Маріуполі. Після обміну полоненими мати возз’єдналася з сином, а згодом – із донькою.

Також з окупації вдалося повернути хлопця, батько якого воює в ЗСУ. Зазначається, що брат поверненої дитини також захищав Україну та провів у російському полоні понад три роки.

«Також вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, вивезли в підвал та катували. Його били, залякували й намагалися забрати до армії РФ просто напередодні повноліття», – повідомила посадовиця.

Зазначимо, станом на березень 2025 року, Україна повернула 1247 викрадених Росією дітей в межах президентської програми Bring Kids Back UA. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, йдеться як про дітей, що повернули з території Росії, так і з тимчасово окупованих територій України.