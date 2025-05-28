Гараж був побудований майже 50 років тому

Регіональна дирекція Фонду державного майна України (ФДМУ) продала на аукціоні занедбану гаражну будівлю у Львові за 19,5 млн грн. За об’єкт, що розташований в історичному районі Пасіки-Міські, змагалися 25 потенційних покупців. Торги відбулися на платформі «Прозорро.Продажі» у середу, 28 травня.

Як повідомила пресова служба ФДМУ, під час аукціону вартість гаража площею 385,4 м² на вул. Січинського, 41, зросла в 15,14 раза. У торгах змагалося 25 учасників. Стартова ціна занедбаної будівлі становила майже 1,29 млн грн, а переможець запропонував 19,5 млн.

«Покупець додатково має сплатити ПДВ – 3,9 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити 23,4 млн грн. Лише після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає цегляну одноповерхову будівлю гаража 1977 року побудови. Об'єкт приватизації має 11 приміщень в будівлі», – йдеться в повідомленні.

До приватизації гараж належав Басейновому управлінню водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, проте за призначенням давно не використовувався. Земельна ділянка перебуває у державній власності. «Земельна ділянка не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності», – повідомили в ФДМУ.

Переможцем торгів стало ТОВ «Новелекс Сеплай» зі Львова, засноване 2021 року. Бенефіціаром компанії, згідно з даними YouControl, вказаний місцевий підприємець Ярослав Мамчур через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Новелекс Фінанс».

Цей фонд є засновником ТОВ «Будівельна компанія «Алтум», яка була генпідрядником на будівництві ЖК «Парус Smart» у Львові, а нині будує ЖК «Парус Comfort» у Винниках. «Алтум» також є генеральним підрядником будівництва ЖК «111 Зелена» від забудовника Smart Estate.

«Новелекс Фінанс» також заснувало будівельну компанію «Буд-М-Сервіс», а її директор Олег Манзій є керівником та одним із власників ЖБК «Парус Парк» та ЖБК «Парус».